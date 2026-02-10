Il Liceo Musicale “G. Durano” ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, con un’esecuzione musicale organizzata in Prefettura per ricordare, come ogni anno, tutte le vittime delle foibe nel secondo dopoguerra coinvolte in un’opera di pulizia etnica ad opera dei partigiani jugoslavi guidati dal dittatore Tito.

La ricorrenza è stata istituita dalla Repubblica Italiana con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, e approvata dal Parlamento con l’obiettivo di rinnovare il ricordo di eventi storici a lungo trascurati. Alla cerimonia era presente S.E il Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea e altre autorità civili, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Tiziana Noia e il Direttore dell’Archivio di Stato, Diego Sicorello a testimonianza dell’importanza istituzionale dell’evento e del valore della memoria storica condivisa.

Il programma musicale eseguito dagli studenti del Liceo Musicale Durano, guidato dal Prof Bagnato, si è aperto con “Il Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli, a seguire “La Vergine degli Angeli” tratto da “la forza del destino” di Giuseppe Verdi e infine l’Inno alla Gioia” di Von Schiller.

Con questa partecipazione, il Polo Liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano guidato dalla Dirigente Scolastica Carmen Taurino, presente alla commemorazione di stamattina, conferma ancora una volta la propria disponibilità e il proprio impegno nel rispondere alle richieste del territorio, contribuendo attivamente alla commemorazione di eventi storici di fondamentale rilievo civile e culturale.