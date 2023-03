IL LIONS PREMIA LA GENETISTA CONCETTA CAFIERO

Convegno organizzato dal Lions Club Brindisi per rendere il giusto omaggio e tanta riconoscenza alla biologa genetista Concetta Cafiero, brindisina, per le sue ricerche in campo bio medico. La dott. ssa Cafiero ha dato un forte impulso alla ricerca di terapie per sconfiggere alcune patologie tumorali e non attraverso i suoi studi sulla determinazione quali-quantitativa del microbiota intestinale. Sono intervenuti il prof. Luigi Santacroce dell’Universit√† di Bari e il prof. Raffaele Palmirotta dell’Universit√† di Bari. Ha introdotto i lavori il presidente del Lions Club, Cesare Laviola.