Il Maestro Gennaro Cerqua terrà un corso di arte presepiale nel setaccio

Presso i locali della Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, il Maestro Gennaro Cerqua, Vice Presidente A. I. A. P., (Associazione Italiana Amici del Presepio di Forlì), terrà un corso tecnico pratico di “Arte Presepiale nel setaccio”, tecnica della lavorazione di cartone, cemento e pietra. Il corso, della durata di tre giorni, il 20, 21 e 22 settembre 2024, è stato organizzato dall’Associazione Laici Amore Misericordioso, gruppo di Brindisi, unitamente alla Parrocchia SS. Resurrezione. Il M. Cerqua ritorna a Brindisi dopo il successo dei primi due corsi e quest’anno il corso avrà una particolarità: il presepe sarà realizzato all’interno di un classico setaccio in legno. Saranno tre giorni intensi durante i quali i partecipanti condivideranno con entusiasmo e curiosità le tecniche, mettendole subito in pratica. Sicuramente una bella opportunità di calarsi in un’arte così particolare e, soprattutto, una riscoperta delle tradizioni che, a volte, anche a causa della vita frenetica, si vanno perdendo. Per informazioni e prenotazioni: 3484696466. Gennaro Cerqua organizza varie mostre di presepi in giro per l’Italia. Anna Consales