IL MAESTRO MICELI A COLLOQUIO CON PAPA FRANCESCO

Stefano Miceli a colloquio con Papa Francesco nella residenza del Pontefice “Ho voluto portare al Santo Padre anche un omaggio da Brindisi che raccontasse momenti e persone della città in cui sono nato”. Un pomeriggio speciale per il maestro Stefano Miceli, quello della vigilia di Ferragosto. Miceli, assieme alla First Lady delle Filippine e a tre amici, esponenti del mondo della finanza americana, ha incontrato Papa Francesco nella sua residenza in Santa Marta. Un colloquio privato durato più di un’ora in cui il Santo Padre ha mostrato serio interesse con parole e pensieri propositivi a quanto i presenti hanno esposto circa un progetto sociale e culturale che diffonderà nei cinque continenti i valori cristiani attraverso arte, musica, tecnologia e molto altro. “Una esperienza particolarmente toccante – dice il maestro – Il Santo Padre è sempre sorridente e mi ha trasmesso gioia. Abbiamo anche ascoltato un brano musicale insieme scritto da Emilio Estefan. Dopo avergli raccontato della mia vita professionale ha accolto e apprezzato i miei doni e mi ha regalato una collana di Rosario e impartito la Benedizione”. <