IL MAESTRO MICELI LASCIA LA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO VERDI

Ecco cosa scrive sulla sua pagina facebook:

Carissimi non chiedo alcuna comprensione ma poiché ho condiviso la mia presidenza con tutti voi sono a comunicarvi che non ho inteso rinnovare la mia candidatura a Presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, per più di un motivo. D’altronde il Neo Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna qualche giorno fa mi aveva detto: «Presidè, sto cercando un VOLTO POPOLARE, FAMOSO, di carattere NAZIONALE per la presidenza… ci vuole un cambiamento! Però siamo al 24 …» . Lo scorso anno fui contento di ricevere gli auspici del Presidente Mattarella. Oggi sono a rivolgere i miei auguri al neosindaco e ai suoi volti! Forse un giorno l’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi andrà in Cina, Korea, New York e al Teatro Petruzzelli, ossia dove avevo già predisposto, ma in tal caso se e quando avrò un interlocutore alla mia portata!Ringrazio Alessandra Nimis e Roberto Romeo, lavoratori estremamente competenti, attenti, trasparenti, rispettosi e instancabili, che mi hanno concesso di offrire gratuitamente del bene alla comunità, e a Marco Greco mio consigliere che fino all’ultimo giorno mi è stato accanto anche quando ho ricevuto minacce! E ringrazio tutto il pubblico che mi ha seguito, apprezzato e sostenuto nelle mie scelte. Ad minora semper. Buone Feste Patronali! Stefano Miceli. PS: lascio la fondazione in attivo.