IL MAESTRO MICELI OSPITE D’ONORE A NEW YORK

Il Maestro Stefano Miceli Artista Ospite d’Onore a New

York al Gala degli Ambasciatori delle Nazioni Unite

Il maestro Stefano Miceli, noto in tutto il mondo per meriti di carriera, è stato

scelto dalla Hospitallity Committee for United Nations Delegations di New

York per essere designato Artista Ospite d’Onore all’ Ambassadors’ Ball,

esclusivo appuntamento annuale di gala che accoglie a New York

rappresentanze permanenti e ambasciatori dei paesi aderenti UN, presenti

nel palazzo di vetro a New York.

“E’ un onore per un artista essere la star di una serata di gala cosi esclusiva e di proporzioni

mondiali – dice il maestro Miceli – . Nel 2018 ero già stato invitato con lo stesso titolo,

ora attendo di rivivere quelle indimenticabili emozioni, a conferma che un musicista

riconosciuto nel mondo debba anche affiancare le Nazioni Unite ed incarnare messaggi di

pace e trasparenza anche attraverso la musica e la propria credibilità artistica ”.

“Che le Nazioni Unite a New York mi abbiano scelto nuovamente – continua il musicista

salentino – mi rende particolarmente orgoglioso di un bellissimo rapporto che le United

Nations hanno inteso rinnovare, anche in questa stupenda occasione”.

L’Ambassadors’ Ball si terrà il prossimo 18 Dicembre sera nel cuore di

Manhattan, nell’elegantissimo President’s Ballroom del Metropolitan Club of

New York sulla famosa Quinta Strada.