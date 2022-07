Il Maestro Spinelli ed i suoi atleti, vincono anche in: America, Venezuela, Iran e Hawaii

Nei giorni tra il 25 Giugno e il 25 Luglio u.s., , il maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° dan tecnico della Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa”, ed i suoi atleti hanno partecipato a quattro campionati internazionali online conquistando 9 primi posti; 4 secondi posti e 18 terzi posti.

Il primo campionato online “All America International Open 2022” che si è svolto a Carlsbad (California) il 25 Giugno u.s., ed ha visto la partecipazione di 14 Nazioni per un totale di 200 atleti iscritti. Il Maestro Cosimo Spinelli si è classificato al 1° posto con il Poomsae “Sipjin” nella categoria over 60.

Il secondo campionato online Championships” svoltosi a Karaj (Iran), ha visto la partecipazione di 11 Nazioni per un totale di circa 1500 atleti iscritti. Al 1° posto: Alessia Spinelli e Cosimo Spinelli; al 3°: Giordano Bianco, Giuliano Gabrieli, Nicholas Troso, Alessio Errico, Arianna Natali, Edoardo Palazzo De Nicola, Elisa Maria Cassiano, Francesca Candito, Francesca Spinella, Ginevra Fagiani, Giorgia Natali, Lorenzo Tafuri, Melissa Spinelli, Riccardo Ladisa, Federico Mevoli e Samuele Argese.

Il terzo campionato online “KwonPlus+ Virtual Open” si è svolto a Anzoàtegui (Venezuela). Al 1° posto si sono classificati: Mauro Giuseppe Albanese, Giordano Bianco, Elisa Maria Cassiano, Giuliano Gabrieli, Cosimo Spinelli e Melissa Spinelli; al 2°: Francesca Candito, Federico Mevoli, Francesca Spinella e Lorenzo Tafuri; al 3°posto: Edoardo Palazzo De Nicola e Giorgia Natali.

Il quarto campionato online “Buy Hawaii – Virtual World Open Campionships” svoltosi a Laie (Hawaii), ha visto la partecipazione di 15 nazioni per un totale di 400 atleti partecipanti. Il maestro Cosimo Spinelli nella cat. +65 con i poomsae “Sipjin e Jitae”, si è classificato al 2°posto