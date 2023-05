IL “MERCATINO DI PRIMAVERA” PRESSO LA PARROCCHIA “LA PIETÀ”

Presso il salone parrocchiale della “Pietà”, Brindisi, il 6 e il 7 maggio si è tenuto il “Mercatino di Primavera”, giunto all’ottava edizione, organizzato dai ragazzi della iniziazione cristiana in collaborazione con il laboratorio “Le creative”. Tanti sono stati i visitatori che hanno ammirato i numerosi oggetti molto belli nei vari stand. Molte le cose realizzate a mano, prodotti artigianali e originali fatti con creatività. Gadget particolari e utili che hanno catturato l’attenzione. Acquistare qualcosa era un atto di solidarietà e i vari visitatori si sono lasciati attrarre e hanno fatto shopping con allegria. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un televisore per i ragazzi autistici dell’Associazione “Il bene che ti voglio”. Le attività dell’Associazione sono pensate per sostenere economicamente i progetti a favore dei ragazzi e i loro genitori, progetti che tendono ad abbattere le barriere architettoniche, non solo quelle strutturali, ma soprattutto quelle culturali e offrire maggiori servizi alle persone autistiche. Una bella occasione per partecipare, un modo per aiutare chi si impegna costantemente e fa tanto per questi ragazzi. Anna Consales