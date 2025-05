Il Ministro Abodi inaugura la riapertura del “Ferraris”

Il Ministro Per lo Sport e i Giovani

ANDREA ABODI

inaugura la riapertura dell’istituto “Ferraris” di Brindisi.

Taglio del nastro per la nuova sede e gli impianti sportivi il 26 maggio ore 11.00

L’istituto scolastico “Ferraris” di Brindisi il 26 maggio 2025, alle ore 11.00, riapre la sua storica sede di via Adamello 18 a Brindisi con una cerimonia di inaugurazione solenne: il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi onora il suo impegno e torna a Brindisi per il taglio del nastro.

Sarà un momento di grande significato per tutta la comunità scolastica, studenti, famiglie, personale, una vera e propria rinascita, simbolo di speranza, impegno e collaborazione, dopo un lungo e impegnativo percorso di ristrutturazione della sede durato dieci anni, durante i quali la fiducia non si è mai spenta e l’impegno educativo verso i ragazzi, seppur in condizione di estremo disagio, è sempre stato vissuto con dignità e orgoglio.

Questa inaugurazione, come testimonia la presenza delle massime cariche istituzionali nazionali, regionali e locali, rappresenta non solo il rinnovamento degli ambienti fisici, con la fruizione di 11.000 mq di spazi restituiti, nuovi laboratori e aree dedicate allo Sport, alla socialità e all’inclusione, ma anche un rinnovato approccio didattico e formativo, volto a valorizzare il potenziale degli studenti a rafforzare il ruolo della Scuola, della sede dell’istruzione professionale “Ferraris”, una delle anime del Polo Tecnico Professionale “Messapia”, quale motore di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Per l’occasione potranno essere visitati tutti gli ambienti scolastici, i nuovi laboratori per la formazione dei supertecnici (Macchine CNC, domotica, carpenteria, macchine utensili, edugreen), le aree comuni e non mancherà il fatidico “calcio d’inizio” sui nuovi campi sportivi che avrà come testimonial d’onore proprio il Ministro Abodi.

Sarà un momento di gioia, di orgoglio e di speranza condivisa, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di collaborazione tra istituzioni, famiglie e cittadini, affinché insieme si possa costruire un futuro sempre più ricco di opportunità e di crescita per i nostri giovani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Ortenzia DE VITO