Il Ministro Bernini e Lobuono a Brindisi: Forza Italia riunisce gli attivisti in queste ultime ore di campagna elettorale

BRINDISI – Forza Italia si prepara a un appuntamento fondamentale in vista delle prossime elezioni regionali. Giovedì 20 novembre, alle ore 17.30, l’Hotel Nettuno di Brindisi ospiterà un incontro di rilievo che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca On. Anna Maria Bernini e del candidato presidente alla Regione Puglia Luigi Lobuono.



L’iniziativa, pensata per confrontarsi con i candidati al Consiglio regionale e con tutti gli elettori, si svolgerà alla presenza del Segretario regionale di Forza Italia On. Mauro D’Attis, accompagnato da dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il sindaco di Erchie Giuseppe Margheriti, il sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico e la segretaria provinciale di Forza Italia Laura De Mola.



Durante l’incontro interverranno anche i candidati Livia Antonucci, Alessio Curto, Lino Luperti, Elena Mauro Maria e Mario Schena, chiamati a portare la propria visione e il proprio contributo per costruire una Puglia più moderna, competitiva e vicina ai cittadini.



Forza Italia rinnova così il suo impegno sul territorio, puntando al dialogo con amministratori, militanti e sostenitori, e confermando una squadra coesa e determinata a guidare il cambiamento nella Regione Puglia.