IL MINISTRO CARFAGNA A BRINDISI PER LA FIRMA DEL CIS. 66 MILIONI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Oltre 52 milioni di euro per interventi proposti dal comune di Brindisi ed altri 14 per i comuni rivieraschi della provincia i cui progetti sono stati ritenuti immediatamente finanziabili. Il tutto, quindi, per più di 66 milioni di euro. Proprio il capoluogo, pertanto, ha fatto il pieno, con i 30 milioni stanziati per la riqualificazione dell’ex collegio Tommaseo, con 16 milioni di euro per contrastare l’erosione della costa, 5 milioni per un primo stralcio da utilizzare per il recupero dell’isola di Sant’Andrea e oltre un milione per la falesia di Torre Guaceto.

La firma del CIS è avvenuta in Prefettura alla presenza del Ministro per il Sud Mara Carfagna, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dei sindaci dei comuni costieri adriatici di Brindisi e Lecce.