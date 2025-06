Il Ministro Musumeci alla presentazione della regata Brindisi-Valona

Venerdì 13 giugno 2025 – ore 18.00

Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi | Via Amerigo Vespucci, 2

La Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi è lieta di invitare gli organi di informazione alla cerimonia di presentazione ufficiale della XIV Regata velica “Brindisi – Valona”, storica manifestazione sportiva che rappresenta un ponte tra le due sponde dell’Adriatico e un momento di forte richiamo per il territorio.

L’evento si terrà venerdì 13 giugno 2025 alle ore 18.00 presso la sede della Lega Navale di Brindisi, in via Amerigo Vespucci 2.

Per l’occasione sarà presente il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, On. Nello Musumeci, a testimonianza dell’importanza strategica e simbolica di questa manifestazione, giunta alla sua 14ª edizione.

La regata si svolgerà dal 4 al 6 luglio 2025, rinnovando il legame sportivo, culturale e turistico tra Brindisi e Valona e promuovendo i valori del mare e della navigazione.