IL MINISTRO TAJANI RILANCIA IL RUOLO DELLA BASE DI BRINDISI COME “PONTE” PER GLI AIUTI UMANITARI

ANSA) – NEW YORK, 23 FEB – Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha rilanciato nel suo incontro col segretario generale dell’Onu Antonio Guterres il ruolo della base di Brindisi come “ponte” per gli aiuti umanitari in Ucraina e in altre zone calde dell’Africa e del Medio Oriente. “Abbiamo parlato della base di Brindisi, che lui ha visitato e che io visitero’ presto”, ha detto alla stampa italiana. “Vogliamo valorizzare quella base, che per noi diventa sempre piu’ importante, perche’ riteniamo che possa essere un ponte per tanti interventi in Ucraina, come l’invio di materiali, e in altre zone dove purtroppo le situazioni sono ancora un po’ preoccupanti, come in Africa, Africa subsahariana, Nord Africa, Medio Oriente”, ha proseguito.