Il ministro Valditara in visita al “Majorana”, il sindaco Marchionna: “L’Istituto è un’eccellenza assoluta per la transizione digitale”

Il ministro Valditara in visita al “Majorana”, il sindaco Marchionna: “L’Istituto è un’eccellenza assoluta sul fronte della transizione digitale”

“L’invito a essere nella task force ministeriale che si occupa dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della scuola italiana e l’apprezzamento visibile per l’esperienza del ‘Book in progress’, nato qui e portato ad ulteriore sistematicità con l’Intelligenza Artificiale nel rispetto di tutte le regole e in una prospettiva che fa la differenza con altre esperienze, sono il sigillo apposto dal ministro Valditara a un’eccellenza scolastica assoluta già nota a livello nazionale, ma che ora presenta i caratteri dell’unicità”. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita presso la sede di via Primo Longobardo dell’Istituto di Istruzione Secondaria superiore “Ettore Majorana” e con altre autorità ha preso contezza delle ulteriori novità nella progettualità didattica illustrata dal dirigente scolastico, prof. Salvatore Giuliano. Al termine dell’incontro, il sindaco ha concluso: “Brindisi è protagonista in tutte e tre le transizioni: ambientale, energetica e digitale”.