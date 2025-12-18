Il “Moreno Christmas Market” torna il 21 e il 28 dicembre

Il “Moreno Christmas Market” farà bis e…tris! Quando la novità piace e ottiene unanimi consensi il bis è obbligatorio. Così, dopo il successo di domenica 14 dicembre, ecco che il “Moreno Christmas Market”, ha programmato gli altri due appuntamenti da non perdere per domenica 21 dicembre e ancora per domenica 28 dicembre 2025. “Quando ho postato sui social: ‘Diamo il via alla magia del Natale con i nostri mercatini!’ non immaginavo di coinvolgere così tanta gente”, ha commentato il direttore di Moreno, Pierangelo Argentieri, che nel sottolineare la gratuità dell’ingresso anche per domenica 21 e domenica 28 dicembre ha ribadito come dalle 16.30 alle 20:00 di quelle due domeniche a Tenuta Moreno si rinnova la possibilità di immergersi nel top dell’artigianato pugliese grazie all’Associazione antichi mestieri, che farà cogliere il filo mai reciso tra generazioni, che sanno mette in simbiosi cuore, mani e cervello. Sarà un’esperienza unica da vivere adulti e giovani e giovanissimi. Come già per domenica 14 dicembre, non saranno “freddi” pomeriggi di altre due domeniche, perché l’unica cosa che si sa per certa è che fuoco scoppiettante e stand gastronomici saranno in diversi angoli ad allietare la sosta e a rendere ancor più lieto il cammino lungo il “Moreno Christmas Market”. E poi, per domenica 21 il meteo parla chiaro: ci sarà bel tempo.