Il Movimento 5 Stelle a Bari per la manifestazione per la pace

Il Movimento 5 Stelle ribadisce con forza il proprio ripudio per la guerra in Ucraina e in Palestina, temi centrali della manifestazione per la pace organizzata a Bari il 26 ottobre. Crediamo sia necessario promuovere una risposta internazionale che rifiuti il ricorso alle armi, favorendo invece una cultura di pace e solidarietà. La guerra in Ucraina e il conflitto in Palestina rappresentano due delle crisi più devastanti del nostro tempo, in cui la violenza colpisce duramente le popolazioni civili, causando sofferenze, migrazioni forzate e distruzioni che minano ogni speranza di stabilità e sicurezza.

Il Movimento 5 Stelle sottolinea l’importanza di un’alleanza tra sindacati, associazioni e partiti politici per chiedere politiche internazionali che ripudino la guerra e sostengano soluzioni diplomatiche e sostenibili. Di fronte a conflitti come quelli in Ucraina e Palestina, l’impegno collettivo deve mirare al dialogo, al rispetto dei diritti umani e alla costruzione di percorsi di pace duraturi. La pace è per noi una priorità: occorre contrastare l’escalation bellica e promuovere strategie di cooperazione internazionale orientate alla risoluzione dei conflitti, per garantire un futuro di giustizia e stabilità.