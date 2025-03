Il Movimento 5 Stelle attacca il Governo sulla crisi industriale a Brindisi

Incontro quest’oggi del Movimento 5 Stelle presso l’Hotel Orientale con sindacati, lavoratori e cittadini per parlare della crisi industriale di Brindisi, riferita soprattutto allo stop deciso da Eni per il Petrolchimico. Sono intervenuti gl’on. Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, on. Leonardo Donno, on.Valentina Palmisano, on. Patty L’Abbate e il sen.Mario Turco. Tutti hanno dato forti responsabilità di quello che sta accadendo a Brindisi al Governo, in particolare al Ministro competente. “Non c’è’ al momento – ha detto Turco – non c’è’ nessun piano industriale per il futuro del colosso di Eni e quindi non c’è’ alcuna certezza lavorativa e occupazionale, se non solo il ricorso alla Cassa Integrazione”. E’ chiaro che gli ex grillini , come è’ giusto che sia per le forze minoritarie del Paese, hanno colto l’occasione per attaccare il Governo Meloni, che, secondo i deputati pentastellati, destinano fondi agli armamenti e non allo sviluppo industriale compatibile con l’ambiente del sud, in particolare di Brindisi. Di contro, di proprie proposte se ne sono sentite non tantissime. Ha moderato il consigliere comunale Roberto Fusco.