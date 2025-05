Il MoVimento 5 Stelle evidenzia l’importanza del porto di Brindisi in Commissione Trasporti: grazie all’On. Roberto Traversi che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di valorizzare il porto di Brindisi evitando insediamenti pericolosi come il deposito di gas GPL di Edison.

Il Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Brindisi esprime il proprio apprezzamento al direttivo nazionale del Movimento e all’onorevole architetto Roberto Traversi, componente per il MoVimento 5 Stelle della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, per aver posto con chiarezza e determinazione il tema del futuro del porto di Brindisi durante l’audizione dell’avvocato Francesco Mastro, designato nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

L’intervento dell’on. Traversi ha riaffermato l’importanza di tutelare e valorizzare le comunità locali, principio fondante dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle. Il porto di Brindisi è una risorsa strategica per l’economia del Salento e dell’intero Paese, e merita una visione di sviluppo che escluda ogni ipotesi di speculazione rispetto alle reali vocazioni e necessita del territorio.

Durante l’audizione l’onorevole Traversi, stante anche l’interrogazione proposta dal Movimento 5 stelle anche al Parlamento europeo, se il nominando Presidente si sia posto il problema dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero ad Edison per la realizzazione a Costa Morena Est di un deposito costiero di gas Gnl che, per essere collegato alla rete di terra Snam nazionale è da qualificarsi come rigassificatore e da sottoporsi quindi obbligatoriamente Valutazione di Impatto ambientale, nella specie mancante. L’onorevole Traversi ha chiesto anche se il nuovo Presidente ha valutato che la realizzazione di detto deposito costiero di gas rende inutilizzabile ad altri fini il binario esistente sulla banchina di Costa Morena est, che a breve sarà collegato con la rete ferroviaria nazionale sicché il porto di Brindisi diventerebbe uno dei porti italiani con rete ferroviaria nazionale che giunge fino alla banchina con possibilità di attrazione per tale motivo di importanti traffici internazionali ?

Ha chiesto anche l’onorevole Traversi cosa intende fare il nuovo presidente dell’Autorita portuale perché anche nel porto di Brindisi venga attrezzato un adeguato molo di sbarco con connesso terminal per i passeggeri ed i crocieristi e quali azioni si intende intraprendere per incrementare il traffico crocieristico ed anche quello della logistica ?