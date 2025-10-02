Il Movimento 5 Stelle indica la migliore progettualità per la mobilita’ urbana

Convegno questo pomeriggio presso l’Hotel Orientale a Brindisi organizzato dal coordinamento cittadino del Movimento 5 Stelle sul tema “Ripensare la città di Brindisi partendo dal suo meraviglioso porto e dalle attività marinare”. Una iniziativa di ascolto promossa dal Mov 5 Stelle per dare avvio ad un modo nuovo di fare politica, sempre in mezzo alla gente e con la gente. Ha relazionato Antonio Turco, consulente mobilità e Internodalita’ logistica. Sono intervenuti il neo presidente di Confindustria, Giuseppe Danese, il direttore Angelo Guarini, il presidente operatiri portuali salentini, Teo Titi, e la direttrice dell’Ente di formazione Futura, Iole La Rosa. I saluti istituzionali da parte di Stefano Andriola, consigliere Asti. Ha concluso l’avv. e consigliere comunale Roberto Fusco. Ha introdotto Ruggero Valzano, coordinatore cittadino. Tante le proposte in discussione tra cui, la più importante, il no al rigassificatire nel porto.