Il Movimento 5 Stelle invita i cittadini alla raccolta di firme per il porto

La CGIL denunciando l’esclusione del nostro porto dalle reti Ten-T, chiede un

sostegno per una raccolta firme contro l’ennesima penalizzazione della nostra

città. Il Movimento 5 Stelle di Brindisi, ancora una volta plaude, aderendo

convintamente, ad una iniziativa che denuncia come si continuino a riprodurre

errori del passato che portano solo ad un incremento dell’inquinamento, alla

perdita di collegamenti aeroportuali e soprattutto alla mancanza di una strategia

industriale. Crediamo che la strada per un reale cambiamento di rotta inizi col

reclamare a gran voce una AUTONOMIA del nostro porto.