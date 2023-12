Il Natale al quartiere Paradiso con il Christmas Party

Settimana prenatalizia al quartiere Paradiso di Brindisi con il Concerto dell’istituto comprensivo “Paradiso-Tuturano”. Il “Christmas Party”, evento realizzato dalle due scuole, con la collaborazione di Luigi Vindice, e’ in programma mercoledì 20 dicembre e inizierà alle ore 16.00 presso la scuola secondaria “Mameli” per poi proseguire nella scuola primaria plesso “Pertini”. Previsti momenti di festa, musica e duvertimento con la scratch school Demo e Dj Zorlak e con l’Arte urbana del Collettivo ImmaginABILE presso la scuola Mameli e con l’orchestra dell’IC Paradiso-Tuturano, Babbo Natale in moto e Fun labs a cura del CAG al plesso “Pertini” dalle 17. 30. Previste alcune premiazioni sportive e la presenza di giocatori del Brindisi calcio e della Happy Casa Brindisi. In programma anche laboratori a cura di Punto Luce Brindisi e il. Mercatino solidale. Interverranno il sindaco Giuseppe Marchionna 3 i consiglieri comunali Vantaggiato e Sticchi.