IL NATALE DELLA RINASCITA E DELLA SPERANZA, ANCHE SE IL MONDO HA PAURA

È finalmente arrivato il Natale che tutti aspettavamo con ansia. Un Natale di speranza e di rinascita in tutti i campi. Abbiamo chiaramente in mente l’anno scorso, quando le restrizioni, dovute alla pandemia, ci hanno fatto rinunciare a qualsiasi tipo di festeggiamento. Dopo tanti mesi bui, pensavamo che, forse, il peggio era passato, ma le notizie che, purtroppo, arrivano fanno tornare la paura in tutto il mondo. La nuova variante sembra essere molto più contagiosa anche se meno pericolosa. Sicuramente la vaccinazione, che continua senza sosta, sta confermando la sua estrema utilità. Infatti, nonostante i dati dei contagi siano molto alti, l’ospedalizzazione e i decessi non sono cresciuti tanto. Sono state prese nuove decisioni per cercare di evitare future chiusure che destabilizzerebbero nuovamente tutti. il mondo ha paura, ma dobbiamo continuare a sperare e, soprattutto, a vivere normalmente, per quanto possibile. Abbiamo imparato a convivere con il virus che, con le tante varianti, si sta dimostrando difficile da vincere. Nonostante tutto il Natale è arrivato e dobbiamo cercare di viverlo al meglio con i nostri cari, con le persone che amiamo e che rendono importanti le nostre vite. Niente potrà sconfiggere l’amore perché il Natale, con il suo significato intenso, deve e può dare la spinta necessaria ad andare avanti. Buon Natale! Anna Consales