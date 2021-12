“IL NATALE DELLO SPORTIVO” – OGGI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

“Il Natale dello sportivo”, sabato 11 dicembre 2021 ore 16:30 presso la sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di città la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 19 dicembre promosso dalla Boxe Iaia in collaborazione con numerose associazioni sportive attive nella città di Brindisi.

Le Associazioni Sportive brindisine insieme per un grande evento di promozione e orientamento alle più svariate discipline: “Il Natale dello sportivo”, una iniziativa prevista per domenica 19 dicembre rientrante nel programma degli eventi natalizi patrocinati dal Comune di Brindisi, promossa da Boxe Iaia in collaborazione con numerose società presenti sul territorio e il cui titolo diretto e immediato racchiude la volontà di fare entrare i cittadini a diretto contatto con le più disparate attività sportive e con chi le mette in pratica tutti i giorni, per un appuntamento che promette partecipazione, agonismo e condivisione.

I dettagli dell’appuntamento sportivo saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa di presentazione in programma sabato 11 dicembre 2021 alle ore 16:30 presso la sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di città che sarà moderata dal giornalista Nico Lorusso e vedrà la presenza del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto e del maestro Carmine, fondatore della Boxe Iaia