Il Natale è già nell’aria con “Salento Casa”

Il Natale è, sempre, la festa più attesa dell’anno e tante sono le aspettative per un periodo da vivere con magia. C’è tanta voglia di pace, soprattutto nel terribile periodo storico che stiamo vivendo, e c’è la speranza che si possa riprendere a confrontarsi senza fare ricorso alle armi. Domenica 13 ottobre 2024, lo store “Salento Casa” di Brindisi ha inaugurato la tredicesima edizione del “Natale di Salento Casa”, quest’anno intitolata “Natale si Ama”. In un’atmosfera fantastica, è stato possibile condividere un’esperienza realmente indimenticabile. Dopo l’accensione dell’insegna, le vetrine hanno rivelato una vera magia. Dalla foresta di alberi, veramente originale e suggestiva, agli altri alberi decorati con colori differenti, ma tutti con un alone di meraviglia. Durante l’inaugurazione, un Babbo Natale, in carne e ossa, si è prestato per selfie con i bambini che hanno potuto, anche, consegnare le letterine direttamente all’Elfo e vivere, così, l’incanto natalizio. Musica, atmosfera magica, una serata coinvolgente anche per gli adulti e un modo per incominciare a pensare al Natale. Grande la soddisfazione di Francesco Mannino, titolare dello store, per essere riuscito a regalare alla città un’emozione unica. Ogni anno c’è la curiosità per le nuove tendenze riguardo i colori delle decorazioni, ma più che seguire le mode del momento, addobbare la casa con l’albero e il presepe dovrebbe essere un modo di condividere con la famiglia serenità e fantasia. Anche lo scambio dei doni dovrebbe essere fatto con affetto e con il solo obiettivo di regalare qualcosa di natalizio che possa rendere felice i nostri cari. Mancano ancora tanti giorni, ma è bello sentirsi già nella “modalità” natalizia. Anna Consales