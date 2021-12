IL NATALE NELLA TRADIZIONE CULTURALE DI BRINDISI E DEL SALENTO

Presso l’ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto un interessante evento:”Il Natale nella tradizione culturale di Brindisi e del Salento” a cura dell’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi, la History Digital Library e Tenute Lu Spada. Dopo gli indirizzi di saluto di Antonio Melcore, è intervenuta Rosy Barretta, Presidente dell’ A.p.s. “Brindisi e le Antiche Strade”, che ha ripercorso i ricordi della sua infanzia con le tante indimenticabili tradizioni natalizie. I pranzi infiniti che slittavano fino alla cena, in pratica ci si sedeva a tavola senza neanche minimamente immaginare quando il tutto sarebbe finito, le famose tombole e tanto altro. Soprattutto nel nostro Sud, poco è cambiato e si cerca di conservare le preziose tradizioni. Il Natale 2021 è particolarmente atteso perché, nonostante la situazione pandemica non sia del tutto risolta, è molto sentita la voglia di rinascere, di vivere e, soprattutto, tornare a festeggiare con i nostri cari. La serata è stata particolarmente interessante, un vero e proprio excursus nella tradizione culturale di Brindisi e del Salento. Importanti ed imperdibili gli interventi: il prof. Antonio Caputo, il prof. Giuseppe Marella, il prof. Giacomo Carito, il prof. Mimmo Tardio e il dott.Carmine Dipietrangelo.Tantissime le persone presenti perché tanta è la voglia di condividere emozioni importanti per preparci al Natale ormai alle porte. Ad arricchire la serata, il presepe in cartapesta dell’artista Francesco Invidia, le cui opere sono presenti anche al Quirinale. Un affettuoso ringraziamento a Rosy Barretta che è riuscita ad organizzare un evento di tale portata in un momento di rinascita e di speranza. Anna Consales