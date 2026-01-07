Facebook Instagram
Il nuovo prefetto Aprea in visita istituzionale a Palazzo di Città

Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2025, nel giorno del suo insediamento alla guida della Prefettura di Brindisi, il prefetto dott. Guido Aprea è stato in visita istituzionale al Comune di Brindisi e si è intrattenuto in cordiale conversazione col sindaco della Città, dott. Giuseppe Marchionna.

Il primo incontro, caratterizzato dalla pregressa conoscenza istituzionale, ha costituto l’occasione per un rapido sguardo sui temi in agenda e per ribadire il comune impegno nel perseguimento del benessere della comunità.

