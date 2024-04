Il nuovo Prefetto Carnevale: “Per il G7 siamo pronti. Mi preoccupa la crisi occupazionale”

Un super poliziotto alla guida della Prefettura di Brindisi in un momento estremamente delicato per la comunità di questo territorio, alle prese con una crisi economica ed occupazionale senza precedenti. Il dott. Luigi Carnevale questa terra la conosce bene per aver guidato la squadra mobile in un periodo difficilissimo, alla fine degli anni novanta, quando i vertici della Questura furono azzerati. E qui ci ha lasciato anche il cuore visto che è nata a Brindisi sua figlia. Ed ha diretto la squadra mobile anche a Cosenza dove portò a termine operazioni importanti contro la ndrangheta. E poi il ruolo di vice capo della Mobile a Roma, dirigente aggregato alla Direzione antimafia. Ma il suo impegno da poliziotto lo ha messo a disposizione anche del presidente della Camera dei Deputati e di quello del Senato, fino alla responsabilità dei servizi di sicurezza del Vaticano per la protezione del Papa.

I drammi della provincia di Brindisi sono estremamente impegnativi, ma lui torna a Brindisi da Prefetto ed alla vigilia del G7 che si svolgerà a giugno a Fasano.