IL NUOVO TEATRO VERDI DI BRINDISI AVRÀ FINALMENTE LA SUA ORCHESTRA

Pubblicato sul sito della Fondazione il bando per partecipare alle audizioni finalizzate alla selezione dei componenti dell’Orchestra. Scadenza per la presentazione delle domande il prossimo 13 novembre.

«Dopo la novità della rassegna “Verdi in Jazz”, che debutterà nel foyer il 5 novembre, poi il “Verdi Gala” in programma domenica 18 dicembre – ha affermato il maestro Stefano Miceli, presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi –, il Teatro è pronto ad accogliere la sua Orchestra, fatta per i giovani».

L’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è un progetto start up di formazione orchestrale giovanile – rivolto a musicisti fino a 38 anni d’età – e mira alla professionalizzazione di talenti per raggiungere la qualifica di professore d’orchestra. «La Fondazione rilascerà ad ognuno un attestato per il conseguimento dei risultati richiesti – ha continuato Stefano Miceli – ed abbiamo creato appositamente una stagione sinfonica in modo che i giovani dell’Orchestra possano vivere il loro percorso da professionisti in un job training, nel loro teatro, con debutto in occasione del Concerto di Capodanno 2023».

Il bando per partecipare alle audizioni è stato pubblicato sul sito della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, www.nuovoteatroverdi.com, nella sezione dedicata. «Saranno gli iniziatori di una compagine – ha spiegato Miceli – e il nostro intento è di offrire loro nelle future stagioni sinfoniche una regolare attività orchestrale da professori d’orchestra a pieno titolo, non più in qualità di corsisti, ma di professionisti». Il maestro Miceli ne assume direzione musicale, «una scelta condivisa con il Consiglio di amministrazione – ha precisato – che mi onoro di rappresentare e a titolo totalmente gratuito per il bene della nostra città e del nostro territorio. Dirigo da decenni in giro per il mondo e intendo dedicarmi al progetto e ai giovani della costituenda orchestra residente del teatro con l’obiettivo di costruire insieme il loro futuro a Brindisi».

I soggetti interessati all’audizione saranno valutati da una commissione artistica di comprovata esperienza professionale, previo invio della domanda all’indirizzo mail orchestra@nuovoteatroverdi.com entro le ore 14.00 di domenica 13 novembre 2022. Il Nuovo Teatro Verdi intende ampliare gli scenari culturali del territorio attraverso la musica, dal Jazz alla classica, e altre iniziative in modo da costruire un dialogo stabile con la comunità e contestualmente accrescere la propria competitività nell’idea di proiettare le produzioni verso altre realtà. Cinque gli appuntamenti orchestrali previsti da gennaio ad aprile 2023. L’Orchestra si candida a diventare lo strumento per promuovere relazioni nazionali e internazionali con istituzioni di prestigio in campo musicale.

