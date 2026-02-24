Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si illumina in occasione del “World Rotary Day 2026”

Ogni anno, il 23 febbraio, si celebra il “World Rotary Day”, la data di fondazione del primo Rotary Club avvenuta a Chicago nel 1905 a cura di Paul Harris. Per celebrare questa importante ricorrenza, la facciata del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è illuminata grazie all’organizzazione dei tre Rotary Club di Brindisi: Rotary Club Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio e Rotary Club Brindisi Appia Antica. Un giorno importante per i membri del Rotary International in tutto il mondo che possono festeggiare i 121 anni di impegno, seguendo la finalità di “servire al di sopra di ogni interesse personale. “Uniti per fare del bene”, è questo lo slogan del Rotary International per l’anno rotariano 2025/26. Il Rotary è fondato su valori quali: integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia. Le finalità principali del Rotary International sono: promuovere la pace, migliorare la salute, sostenere l’educazione, sviluppare l’economia locale, proteggere l’ambiente, promuovere la comprensione internazionale. È stato bello vedere i tre Rotary Club di Brindisi uniti per questa importante ricorrenza perché uniti si può e si deve fare sempre di più. Il Rotary conferma di essere una presenza importante nel territorio. Anna Consales