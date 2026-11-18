Venerdì 20 novembre prossimo, la facciata del Nuovo Teatro Verdi nel cuore della Città di Brindisi si illuminerà di blu, per celebrare degnamente la campagna nazionale indetta per il 37° anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea ONU della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Illuminando di blu un luogo simbolico della città, ogni Comune può accendere una luce sui diritti di bambine, bambini e adolescenti, unirsi alle tante amministrazioni che parteciperanno all’iniziativa e contribuire a rendere sempre più visibile la mappa nazionale di Go Blue che evidenzia l’attenzione delle amministrazioni comunali per le giovani generazioni”, spiegava la circolare di invito del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Il Comune di Brindisi, dunque, accogliendo l’invito, ha aderito a Go Blue ed ha individuato nel Nuovo Teatro Verdi, sospeso su un’antica insula romana il suo luogo simbolico cittadino.