“Il paesaggio come progetto condiviso. Brindisi Landscape Conferences”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza sul tema:”Settimana del Paesaggio. Prima edizione 2026- Governare il paesaggio: pianificazione, progetto e comunità”, organizzata dall’Ordine degli Architetti di Brindisi e dal Politecnico di Bari. Un incontro importante, il primo appuntamento pubblico, con approfondimenti nell’ambito del ruolo strategico del paesaggio nelle politiche di sviluppo territoriale, un percorso che condurrà alle “Brindisi Landscape Conferences- Settimana del Paesaggio”, in programma a metà maggio 2026. La cultura del paesaggio abbraccia la relazione tra l’uomo e l’ambiente naturale, includendo aspetti storici, culturali, sociali e ambientali. Bisogna promuovere la cultura del paesaggio e presentare progetti e politiche innovative per una gestione sostenibile. Il paesaggio rappresenta un patrimonio comune che può essere valorizzato per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale di un territorio ed è, sicuramente, un elemento di identità e coesione sociale che può contribuire a rafforzare il senso di appartenenza. Il paesaggio può diventare un fattore di attrazione turistica e di sviluppo economico, grazie alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Il Presidente dell’Ordine Architetti di Brindisi, arch. Maurizio Marinazzo, ha introdotto i lavori della giornata. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna che ha evidenziato i progetti, già programmati, di riqualificazione riguardanti quartieri come Perrino e S.Elia. Tanti gli interventi sull’argomento, seguiti con interesse dal pubblico presente. Anna Consales