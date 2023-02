IL PARTITO DEMOCRATICO ACCOGLIE “APERTURA” DEI 5 STELLE PER BRINDISI

Il Circolo del Partito Democratico di Brindisi ha svolto, la scorsa settimana, il proprio

congresso che ha evidenziato una buona partecipazione da parte degli iscritti i quali,

anche a fronte di due diversi appuntamenti tenuti in fase organizzativa, hanno avuto

modo di confrontarsi su temi e prospettive che riguardano il futuro del partito nel

capoluogo. Lo spirito unitario, nella forma e nella sostanza, ha caratterizzato ogni

decisione che, partendo dal rispetto delle diverse posizioni e sensibilità, ha portato ad

affrontare ogni tema con la medesima e comune volontà di fare il bene della città. Con lo

stesso spirito è stato possibile comporre gli organismi direttivi; anche in questo caso le

decisioni sono state unitarie e condivise. Già nella giornata del 16 febbraio, infatti, si è

svolta la prima riunione del Direttivo di circolo nella sua nuova composizione. È stato

affrontato il tema del congresso nazionale in relazione all’importanza della partecipazione

alle Primarie del prossimo 26 febbraio, che a Brindisi si terranno presso l’auditorium del

Polo BiblioMuseale in viale Commenda, per la scelta del segretario o della segretaria

nazionale con protagonisti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, come concreto momento di

apertura democratica alla cittadinanza. Al centro della riunione anche le ormai prossime

elezioni amministrative a Brindisi: i membri del Direttivo hanno condiviso la necessità di

avviare un confronto approfondito sulle tematiche che dovranno essere al centro

dell’appuntamento elettorale e, al contempo, quella di avviare le trattative per allargare il

tavolo del centrosinistra a tutte le forze che si riconoscono nei valori e nel campo

progressista. Quest’ultimo punto, in particolare, partendo dai temi, dai programmi e dalla

visione di città caratterizzerà prioritariamente l’attività politica amministrativa del circolo

Pd di Brindisi.

Per questo la proposta di lavorare ad un campo largo che includa tutte forze progressiste

fatta dal coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle Salvatore Giuliano è fortemente

sostenuta anche dal Partito Democratico di Brindisi. Siamo in piena sintonia con la

necessità di aprire un confronto per condividere proposte programmatiche che abbiano al

centro l’interesse generale della comunità brindisina e che ripercorrano temi centrali come

la sostenibilità in ogni campo ambientale, industriale, economico. Allargare il perimetro

della coalizione a tutte le forze progressiste presenti nello scenario politico e

amministrativo cittadino è un dovere morale ed è un segnale di responsabilità e maturità

politica che tutta la nostra comunità si aspetta. Il Partito Democratico di Brindisi è pronto

a farsi parte attiva per favorire un percorso condiviso che coinvolga tutto il campo

progressista dai civici, a Brindisi Bene Comune al Movimento 5 Stelle e in generale aperto

a tutte le forze sane della città. Sarà fondamentale lo sforzo comune che tutte le forze in

campo devono fare per individuare la sintesi e, quindi, una piattaforma programmatica

per dare a Brindisi una prospettiva chiara e, soprattutto, continuare a garantire stabilità e

continuità per portare a compimento la trasformazione della città con la definizione di

tutta la progettualità elaborata.

Circolo Partito Democratico Brindisi “D. Sassoli”