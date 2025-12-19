Il patto digitale “Il Telefono Senza Fili” di Ceglie Messapica ha consegnato una scatola di giochi a tre attività ristorative cegliesi

Il patto digitale è un patto tra famiglie e comunità educante che ha lo scopo di accompagnare i minori a un corretto e sano utilizzo del digitale – nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e dalle indicazioni pediatriche – informare sui rischi legati a un uso eccessivo in età precoce e mostrare alternative.

Il gruppo di genitori che promuove il patto digitale di Ceglie Messapica ha pensato di avviare una distribuzione di “scatole di giochi” presso le attività cegliesi per incoraggiare bambine e bambini a giocare, anziché intrattenersi al tavolo con smartphone e tablet.

I giochi e i libri sono stati raccolti tra le famiglie che hanno promosso l’iniziativa. Sono giochi in buono stato e non più utilizzati, ma che sicuramente potranno divertire altri bambini.

Poche semplici regole:

1. Scegli un gioco

2. Portalo al tuo tavolo

3. Gioca

4. Quando finisci rimettilo nella scatola

Per il momento le scatole sono state consegnate presso tre attività ristorative in via sperimentale, ma non si esclude la possibilità di consegnare la scatola anche presso altre tipologie di attività in cui spesso si tende a ingannare l’attesa ricorrendo ai dispositivi digitali (negozi di abbigliamento, ambulatori pediatrici, ecc.).

Le attività saranno riconoscibili dall’adesivo sulla porta di ingresso.

I genitori del patto digitale invitano le attività del territorio di Ceglie che desiderano ricevere la scatola dei giochi per intrattenere i loro piccoli ospiti a contattare il patto digitale “Il Telefono Senza Fili” di Ceglie Messapica al n. 320 2835215 o via messaggio tramite le pagine Facebook e Instagram cercando “Il Telefono Senza Fili”.

Ringraziamo Frammenti d’Itria Ristorante, Pizzeria Montevicoli e Ristorante Cibus per aver aderito all’iniziativa e aver supportato questo piccolo grande esperimento!

Le famiglie del Patto digitale di Ceglie Messapica “Il telefono senza fili”