Il PD a Palazzo Nervegna ha fatto il punto sugli incontri programmatici

L’obiettivo è sicuramente la prossima tornata elettorale per il rinnovo di Consiglio e Giunta Regionali, ma l’assemblea provinciale programmatica del Partito Democratico e’ stata anche l’occasione, nel corso degli incontri avuti in questi mesi su tutto il territorio, per mettere in fila le priorità del partito a livello locale per rilanciare l’economia, l’occupazione e la solidarietà sociale. Ne hanno parlato in questo incontro riassuntivo il segretario provinciale Francesco Rogoli, la presidente dell’assemblea programmatica Federica Stamerra e l’on. Elisa Mariano. Presenti tanti iscritti al partito, oltre al Presidente della Provincia Toni Matarrelli, al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, al

Consigliere regionale Maurizio Bruno, al segretario della Cgil Massimo Di Cesare ed al Presidente di Arca Nord Salento Vittorio Rina. C’è’ la voglia di rilanciare il partito per conquistare un ruolo da protagonista nel prossimo consiglio regionale.