Il PD di Carovigno: No all’ampliamento della discarica di Formica Ambiente

Nella giornata di ieri, 22 agosto, una delegazione del Partito Democratico di Carovigno ha

aderito in Piazza a San Vito dei Normanni, alla manifestazione indetta dalla CGIL di

Brindisi contro la decisione di allargare il perimetro dell’impianto situato ai confini del

territorio di Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Il nostro circolo, cosi come già fatto nell’aprile scorso, ha espresso con forza la totale

opposizione nei confronti di un progetto ritenuto ancora più invasivo rispetto a quello

ritirato nei mesi scorsi, visto anche la preoccupante contaminazione delle acque di falda

ormai da diversi anni, in aggiunta all’abbandono di altre due discariche accertate nell’area.

Gli accadimenti di questi mesi obbligano ancora una volta le Istituzioni interessate, in

modo non più procrastinabile, ad esprimere la propria visione concreta di gestione del

ciclo di rifiuti in un’ottica di sviluppo sostenibile.

CAROVIGNO

A tal fine il Partito Democratico di Carovigno, così come già fatto nella giornata odierna in

Piazza, manifesta la propria disponibilità al fianco della CGIL di Brindisi al confronto con

Formica Ambiente, ma anche e soprattutto con le Istituzioni e con la società civile al fine di

esplorare nell’immediato alternative concrete più sostenibili per la gestione dei rifiuti nel

nostro territorio.



Circolo Enrico Berlinguer

Partito Democratico di Carovigno