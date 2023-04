IL PD IN PIAZZA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE

Il 24 Aprile alle ore 17, il Partito Democratico di Puglia sarà in Piazza Sottile-De Falco, di fronte Palazzo Nervegna a Brindisi, per Difendere la Costituzione e contro l’autonomia differenziata.

Nell’occasione verranno distribuite copie della Costituzione ai presenti e nelle stesse ore verranno distribuite a tutti i circoli pugliesi del PD.

“Sono centinaia le iniziative del Partito Democratico in vista del 25 aprile, molte delle quali organizzate autonomamente e diverse quelle in cui i nostri militanti stanno aderendo agli eventi organizzati dall’ANPI. – commenta così Domenico De Santis, segretario del PD Puglia – Ancora oggi assistiamo a chi vorrebbe riscrivere la storia d’Italia come il Presidente del Senato o a chi vorrebbe dividere il paese in due con la riforma dell’autonomia differenziata. Per il PD la Costituzione Italiana è l’architrave culturale dell’azione politica”.

All’evento del 24 Aprile parteciperanno assieme al segretario regionale Domenico De Santis, la Presidente del Puglia Lia Azzarone, la Vice Presidente del PD Nazionale Loredana Capone, i Deputati Claudio Stefanazzi, Marco Lacarra e il capogruppo al Senato Francesco Boccia, inoltre sarà presente il segretario del PD di Brindisi Francesco Rogoli e il candidato sindaco di Brindisi Roberto Fusco.