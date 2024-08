Il Pd presente al primo Premio Santi Patroni Città di Brindisi

Primo Premio Santi Patroni Città di Brindisi alla dott.sa Carmen Ruggiero e al dott. Antonio De Donno

Il segretario del #PD di #Brindisi Francesco Cannalire, accompagnato da una delegazione di iscritte e iscritti del circolo cittadino, ha partecipato alla prima edizione del “Premio Santi Patroni Città di Brindisi”, un evento che ha celebrato ed ha reso onore all’impegno di due importanti figure nel campo della Giustizia: la dott.sa Carmen Ruggiero, pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Lecce e il dott. Antonio De Donno, procuratore capo di Brindisi dal 2017.

Un riconoscimento al loro lavoro, ai loro sforzi e al loro coraggio nell’affrontare le sfide per la legalità di questo territorio che hanno indubbiamente contribuito a migliorare ogni giorno di più la qualità della vita di tutti i brindisini.

La partecipazione a questa iniziativa perciò vuole rappresentare un segno tangibile della vicinanza della comunità del Partito Democratico Città di Brindisi a coloro che si spendono instancabilmente per il progresso, il benessere della città e la legalità. Attraverso questa presenza, il PD intende ribadire la propria vicinanza ed il pieno sostegno a tutte le donne e gli uomini delle Istituzioni che, con il valore del proprio operato, contribuiscono a costruire una società più equa, giusta e solidale.

Un ringraziamento particolare a Don Mimmo Roma, ideatore e sostenitore del premio, che con il suo incessante impegno rappresenta un solido riferimento per le Istituzioni, per i cittadini e in particolare per tanti #giovani che tramite il Progetto Policoro diventano protagonisti con il proprio #impegnocivico e la propria #passione, anche oltre i confini territoriali.