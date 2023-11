IL “PERRINO” IL SECONDO CENTRO IN PUGLIA PER TERAPIE CON CAR-T

L’ospedale Perrino diventa il secondo centro in Puglia operativo nell’offerta di terapie cellulari con CAR-T.

Si tratta di una terapia innovativa nel campo onco-ematologico che offre una nuova opzione di cura per pazienti con linfomi non Hodgkin o leucemie linfoblastiche che hanno fatto registrare ricadute dopo una o più terapie convenzionali.

Ad autorizzare questa innovazione nel Perrino è stata la Regione Puglia dopo una complessa procedura di accreditamento.

Un sensibile passo in avanti per gli ammalati oncologici delle nostre province che possono coltivare una speranza in più di contrasto efficace nei confronti di malattie così gravi.