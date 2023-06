IL PIANISTA ARTURO STÀLTERI OSPITE DA “ALICE’S WOW” HA INCANTATO CON LA SUA MUSICA

Un evento eccezionale presso “Alice’s Wow-Toys, Art & Sweets”. In un’atmosfera veramente magica, è stato inaugurato il pianoforte con il maestro Arturo Stàlteri che, per l’occasione, ha suonato le bellissime colonne sonore dei classici di Walt Disney. Campanellino ha diffuso la sua polvere magica e con le note del maestro sono stati evocati i personaggi che continuano ad entusiasmare, ormai da tanti anni, come Mary Poppins, Cenerentola, Lilli e il vagabondo, Pinocchio e tanti altri. Una serata veramente esaltante che è riuscita a coinvolgere grandi e bambini. Arturo Stàlteri è un pianista e compositore italiano tra i più apprezzati nella scena nazionale e internazionale. Esperto di musica a tutto campo e conduttore radiofonico, ha una lunga carriera che spazia dalla musica classica a quella progressive, prosegue con il pop e continua all’insegna della contemporaneità. “Alice’s Wow-Toys, Art & Sweets” non è soltanto un negozio di giocattoli meravigliosi provenienti da tutto il mondo, ma, al suo interno, dispone anche di una piccola “Bakery Coffee”, un angolo accogliente per deliziose merende in un’atmosfera piacevole e rilassante. Alice Caroppo porta avanti con passione il suo progetto di creare una location particolare dove poter ospitare eventi entusiasmanti e laboratori creativi che accolgono i bambini coinvolgendoli e incuriosendoli. Una bella iniziativa per la nostra città. Anna Consales