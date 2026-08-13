Il pianoforte del Maestro Miceli nel suggestivo Parco
Archeologico di Santa Maria di Agnano
Ostuni, 17 agosto 2026 – ore 21.00
Sarà il Maestro Stefano Miceli, pianista, direttore d’orchestra
e artista di fama mondiale, il protagonista del concerto in
programma lunedì 17 agosto alle ore 21.00 nella
straordinaria cornice del Parco Archeologico di Santa Maria
di Agnano, a Ostuni.
Una serata nella quale la grande musica incontrerà la storia e
il paesaggio della Puglia, in uno dei luoghi archeologici più
suggestivi del territorio pugliese.
Il concerto di Stefano Miceli nasce con l’intento di creare
un’esperienza artistica capace di mettere in dialogo musica,
patrimonio culturale e territorio. Il pianoforte, immerso nella
suggestiva atmosfera del Parco Archeologico, diventerà il
centro di un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine
più significative del repertorio pianistico.
Musicista dalla lunga esperienza internazionale, Stefano
Miceli ha costruito una carriera come che lo ha visto
protagonista come pianista e direttore d’orchestra, con
un’intensa attività concertistica e culturale tra Europa e Stati
Uniti, passando dai palcoscenici più prestigiosi dell’Asia,
Australia e Sud America. La sua attività artistica è
accompagnata da un costante impegno nella promozione
della cultura nel mondo ed una particolare attenzione ai
giovani.
«Suonare in un luogo come Santa Maria di Agnano
significa restituire alla musica una delle sue dimensioni
più profonde: quella di creare un dialogo tra il presente e
la memoria – dichiara il Maestro Miceli. – La Puglia possiede
una bellezza straordinaria e Ostuni, con la sua storia e la sua
luce, offre una cornice unica per vivere insieme un’esperienza
musicale. Ringrazio la Città di Ostuni per accogliermi
nuovamente nel territorio in cui sono cresciuto».
Il 17 agosto, dunque, il pubblico sarà invitato a vivere una
serata speciale in cui le note del pianoforte si uniranno alla
suggestione di un sito archeologico millenario, creando
un’atmosfera unica nel cuore del territorio di Ostuni.
Un appuntamento che vuole celebrare la musica come
patrimonio, la cultura come incontro e la bellezza come
esperienza condivisa.
Il concerto organizzato dalla Città di Ostuni è ad Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.