Il pianoforte del Maestro Miceli nel suggestivo Parco

Archeologico di Santa Maria di Agnano

Ostuni, 17 agosto 2026 – ore 21.00

Sarà il Maestro Stefano Miceli, pianista, direttore d’orchestra

e artista di fama mondiale, il protagonista del concerto in

programma lunedì 17 agosto alle ore 21.00 nella

straordinaria cornice del Parco Archeologico di Santa Maria

di Agnano, a Ostuni.

Una serata nella quale la grande musica incontrerà la storia e

il paesaggio della Puglia, in uno dei luoghi archeologici più

suggestivi del territorio pugliese.

Il concerto di Stefano Miceli nasce con l’intento di creare

un’esperienza artistica capace di mettere in dialogo musica,

patrimonio culturale e territorio. Il pianoforte, immerso nella

suggestiva atmosfera del Parco Archeologico, diventerà il

centro di un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine

più significative del repertorio pianistico.

Musicista dalla lunga esperienza internazionale, Stefano

Miceli ha costruito una carriera come che lo ha visto

protagonista come pianista e direttore d’orchestra, con

un’intensa attività concertistica e culturale tra Europa e Stati

Uniti, passando dai palcoscenici più prestigiosi dell’Asia,

Australia e Sud America. La sua attività artistica è

accompagnata da un costante impegno nella promozione

della cultura nel mondo ed una particolare attenzione ai

giovani.

«Suonare in un luogo come Santa Maria di Agnano

significa restituire alla musica una delle sue dimensioni

più profonde: quella di creare un dialogo tra il presente e

la memoria – dichiara il Maestro Miceli. – La Puglia possiede

una bellezza straordinaria e Ostuni, con la sua storia e la sua

luce, offre una cornice unica per vivere insieme un’esperienza

musicale. Ringrazio la Città di Ostuni per accogliermi

nuovamente nel territorio in cui sono cresciuto».

Il 17 agosto, dunque, il pubblico sarà invitato a vivere una

serata speciale in cui le note del pianoforte si uniranno alla

suggestione di un sito archeologico millenario, creando

un’atmosfera unica nel cuore del territorio di Ostuni.

Un appuntamento che vuole celebrare la musica come

patrimonio, la cultura come incontro e la bellezza come

esperienza condivisa.

Il concerto organizzato dalla Città di Ostuni è ad Ingresso

libero fino ad esaurimento posti.