Il plauso del Sindaco Marchionna per la nomina del Prefetto Carnevale

Il sindaco di Brindisi esprime plauso e gratitudine per la nomina del Prefetto Luigi Carnevale

quale Commissario di Governo per il processo di reindustrializzazione

“La nomina a commissario di Governo con poteri speciali per il processo di re-industrializzazione di Brindisi del prefetto in carica Luigi Carnevale, è notizia che deve riempire di soddisfazione l’intera comunità brindisina ed in questo momento, interpretando i sentimenti della collettività esprimo gratitudine – associandomi a quanto già fatto dall’on. Mauro D’Attis -, al Presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni; al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso; al Ministro dell’Interno, prefetto Matteo Piantedosi”. Lo ha detto questa sera il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, nell’apprendere della nomina. “Il prefetto Carnevale già conosce la realtà brindisina per essersi speso diverse volte, da quando si è insediato, a trovare soluzioni alle varie questioni poste dal territorio – ha aggiunto il sindaco -. Adesso, i poteri speciali conferitigli quale commissario, uniti alla sua conoscenza della realtà, consentono una velocizzazione dei processi economico-giuridici da affrontare. Siamo oltremodo entusiasti che sia lui la figura chiave per velocizzare gli iter per l’approvazione dei progetti pubblici e privati nell’area industriale in fase di decarbonizzazione e sarà lui a delineare quel nuovo orizzonte che Brindisi ed il territorio attendono”.