Il Polo Messapia allo SNIM 2025: la Blue Economy a caccia di talenti

L’Istituto IISS Ferraris De Marco Valzani è presente per il sesto anno consecutivo al Salone Nautico Internazionale di Puglia – SNIM 2025, appuntamento di riferimento per operatori del settore, appassionati e realtà culturali del territorio.

All’interno del Polo Messapia, l’Istituto propone formazione tecnica e culturale: la sede Ferraris ospita l’indirizzo MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica), mentre la sede De Marco offre l’indirizzo MIT (Manutenzione sulle Imbarcazioni da Diporto) e Servizi Culturali e dello Spettacolo, combinando competenze tecniche con capacità organizzative e comunicative per raccontare e promuovere il mondo nautico.

Venerdì 10 ottobre, alle ore 10, nel Villaggio della Formazione, gli studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo organizzeranno un incontro con esperti del settore e rappresentanti di enti pubblici, tra cui il Capitano di Vascello Luigi Amitrano. Lo scorso anno, l’Istituto ha realizzato uno spot promozionale per la campagna “Estate Sicura” della Guardia Costiera.

Gli studenti dell’indirizzo MIT presenteranno un video esclusivo dedicato ad alcune realtà nautiche di eccellenza del territorio, tra cui Mingolla Nautica, Danese Group e Thermowell Marine.

Il Polo Messapia invita operatori del settore, studenti e appassionati a visitare lo stand per scoprire come competenza, creatività e passione si combinano in un progetto educativo innovativo e dinamico.