IL POLO MESSAPIA protagonista della “SETTIMANA BLU 2023”

18 e 19 aprile giornate di sensibilizzazione sulla Cultura del Mare

In continuità con le edizioni precedenti, anche quest’anno l’IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo Tecnico Professionale “Messapia” ha aderito alle proposte di collaborazione pervenute da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi aderendo alla “Settimana Blu 2023 – Giornata del Mare e della cultura marinara”, di cui all’art. 11 del d.lgs. 229/2017, attuando concretamente le azioni previste dal Protocollo d’Intesa “Promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere”, siglato tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’impegno che ha coinvolto studenti e docenti per l’edizione 2023 della “Settimana Blu 2023, si esplicita in due giornate distinte:

18 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede scolastica “Valzani”, in Viale Degli Studi, a San Pietro Vernotico, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi CV Luigi Amitrano, sarà inaugurata la Mostra artistica “VENGO DAL MARE” conmanufatti e oggettistica decorativa realizzati con materiali riciclati dai rifiuti “restituiti” dal Mare.

In quell’occasione saranno attivati Laboratori di cittadinanza attiva con gli alunni delle classi 4^ e 5^ Scuola primaria dell’I.C. “Ruggero De Simone” e I.C. “Valesium” di San Pietro Vernotico. La Mostra sarà visitabile fino a venerdì 21 aprile dalle ore 9.00 alle 13.30.

19 aprile 2023, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Massimo De Girolamo della sede scolastica “De Marco” in via N. Brandi 1 a Brindisi, si svolgerà una Tavola Rotonda dal titolo “UOMINI E DONNE A TUTELA DELLA VITA IN MARE”, in cui si discuterà sul ruolo della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza di Mare a tutela della vita in mare: dagli ecosistemi marini alle Aree Marine Protette alle operazioni di salvamento.

Dopo i saluti istituzionali dei Dirigenti scolastici Rita Ortenzia De Vito e Angela Citiolo, presente con gli alunni della classe 1^ I.C. Paradiso-Tuturano sede “Mameli” di Brindisi, relazioneranno il CV Luigi AMITRANO, Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi; il Ten. Leonardo MOSSA, Comandante Sezione operativa Navale Guardia di Finanza di Brindisi, il dott. Rocky Malatesta, Presidente del Consorzio di gestione della riserva statale e Area marina protetta di Torre Guaceto.

A seguire gli studenti dell’Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione sulle Imbarcazioni da Diporto svolgeranno attività pratiche di peer tutoring con gli studenti dell’IC “Mameli” nel Laboratorio di Veleria e Tappezzeria nautica, realizzando gadget con ritagli di vela per sensibilizzare sul riciclo e il riuso di materiali di scarto.

Esperta guida delle attività pratiche sarà la dott.ssa Ines Montefusco, istruttrice di Vela e portabandiera della squadra italiana ai Campionati del Mondo di Match Race femminile in Spagna, Svezia e Italia, oggi docente tecnico pratico del laboratorio “Messapia Vela Lab”.