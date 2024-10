Il ponte dei Santi tra natura e cultura dei luoghi a Torre Guaceto, San Vito e nel Parco delle Dune Costiere

Il mese di novembre si apre con le esperienze di Thalassia, fatte di respiro e scoperta nei luoghi più belli di questo angolo di Puglia.

Percorsi a A PIEDI ed IN BICICLETTA – muscolare o elettrica – attraverseranno i luoghi dalla Riserva di Torre Guaceto al Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, mentre la splendida Cripta Di San Biagio accoglierà le visita guidate che ci porteranno a conoscere uno dei cicli pittorici più importanti di Puglia, inserito tra i beni del PATRIMONIO UNESCO VIA APPIA.



Ritorna anche SCHOOL BREAK, il sabato in natura dedicato ai bambini, con esperienze, escursioni e laboratori per i piccoli dai 6 ai 10 anni.



Il calendario degli appuntamenti è disponibile al link https://www.cooperativathalassia.it/calendario/ , in continuo aggiornamento.

Gli eventi rientrano tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e sono realizzate da Cooperativa Thalassia che si occuperà di accogliere e guidare quanti vorranno prendere parte alle attività.







INFO&PRENOTAZIONI



Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:

+39 331 927 75 79;

MAIL: segreteria@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa

