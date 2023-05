IL POPOLO DELLE PARTITE IVA RISPONDE A CONFESERCENTI

Popolo Partite Iva-Unione Nazionale, risponde a Confesercenti.

Alla cortese di Confesercenti nazionale e del Presidente provinciale Michele Piccirillo.

Ben vengano queste proposte per tutto il settore commercio Italiano, ma sempre poca cosa sono. Ci vorrebbe un serio pressing sul governo nazionale perché ci ascolti seriamente, e non a parole come fatto fino ad adesso. I signori politici tutti, non hanno ancora capito che se crolla il mondo produttivo viene giù tutto il tessuto economico della Nazione.

Nella nota di Confesercenti manca la menzione di altri problemi gravissimi che attanagliano tutto il settore commercio Italiano da sempre, ma aggravati con la Pandemia e la Guerra:

–Suicidi Continui di Partite Iva, “che uno stato che si definisce civile e democratico non può permettere”.

–Stretta Creditizia,

–Usura,

–e Sovraindebitamento.

Problemi gravissimi di cui ho parlato in modo molto approfondito negli articoli precedenti, e a cui nessuno ha prestato ascolto:

–vero Signor Prefetto di Brindisi, Dottoressa Michela Savina La Iacona???

–vero Sig. Presidente della Provincia, Toni Matarrelli???

–vero Sig. Vescovo Giovanni Intini???

–vero tutte le associazioni di categoria del territorio???

–vero tutti i politici che ho interpellato, On. Mauro D’Attis, Consigliere Regionale Luigi

Caroli, Ministro Raffaele Fitto, Sottosegretario Alfredo Mantovano??????

Noi di Popolo Partite Iva chiediamo anche:

–L’istituzione del Ministero delle Partite Iva,

–L’Assessorato per le Partite Iva presso tutte le giunte regionali,

–e L’Assessorato dedicato alle Partite Iva, presso tutti i Comuni Italiani.

Inoltre chiediamo che i Ministeri e gli Assessorati siano affidati a persone competenti che vengono dal mondo produttivo, e non ai soliti politici che di commercio non capiscono niente.

Adesso pongo una domanda a tutte le associazioni di categoria Nazionali, se durante la Pandemia tutto il reale mondo produttivo si è organizzato in nuovi movimenti, ed è sceso in piazza, forse è perché non si sente più rappresentato dalle associazioni storiche troppo vicine al sistema????

Per il bene di tutti i commercianti, rivolgo un appello a tutti, incontriamoci e portiamo all’attenzione della Politica tutto il reale malessere della categoria, io sono a vostra disposizione.

N.B. La nostra reale vicinanza va a tutte le Popolazioni colpite dall’alluvione, nella speranza che questa volta la politica agisca d’avvero, e non faccia i soliti annunci!!!!

Angelo gabriele Pignatelli

Delegato Regionale del Movimento Politico

Popolo Partite Iva-Unione Nazionale