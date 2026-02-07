Il Prefetto Aprea al primo appuntamento di “Business Corner”, una iniziativa di Ance Brindisi e dell’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi

Il Prefetto di Brindisi Guido Aprea è stato il primo ospite di “Business Corner”, una iniziativa di Ance Brindisi e dell’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi che si è svolta nel “Flabi Mediterranean Coffee”, nel cuore del centro storico della città.

Diversi gli argomenti su cui si è discusso in questa formula innovativa di “incontro”, rigorosamente informale (che si ripeterà periodicamente), tra professionisti e imprenditori, con il chiaro intento di “fare rete”, ottimizzando le potenzialità del territorio e stabilendo relazioni professionali. Il tutto, con la consapevolezza che si cresce partendo da ciò che ci unisce.

Finalità illustrate dal presidente di Ance Angelo Contessa e dalla Presidente dei professionisti di Confcommercio Giorgia Tedesco i quali hanno sottolineato come momenti di confronto possano risultare utili per generare forme di crescita del territorio attraverso un coinvolgimento diretto dei protagonisti di diversi settori.

Particolarmente gradita anche la presenza di una rappresentanza della squadra di basket Valtur Brindisi, con il coach Bucchi, gli atleti Cinciarini, Francis ed Esposito ed il direttore commerciale Fanigliulo.