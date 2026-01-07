Il Prefetto Aprea ha incontrato il Presidente f.f. della Provincia

Questa mattina il Presidente F.F. della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, ha accolto nella sede di via De Leo il nuovo Prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza Guido Aprea.

«Una visita particolarmente gradita – ha commentato il Presidente – che segna l’avvio di un percorso di conoscenza e collaborazione destinato a rafforzarsi nei prossimi mesi. Al dottor Aprea ho rivolto un sincero benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità mia personale e dell’intera amministrazione provinciale a instaurare un rapporto proficuo e costruttivo, nel solco della positiva esperienza di dialogo e confronto tra le istituzioni locali e l’Ufficio Territoriale del Governo maturata negli ultimi anni».