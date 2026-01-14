Il Prefetto Aprea incontra il personale della Questura di Brindisi e dei commissariati

Questa mattina, il nuovo Prefetto di Brindisi Dr. Guido Aprea, dopo pochi giorni dal suo insediamento, ha fatto visita alla Questura di Brindisi, per incontrare il personale della Polizia di Stato che opera nella provincia brindisina. Accompagnato dal Questore, Dr. Aurelio Montaruli, è stato accolto, nella sala riunioni “Francesco Zizzi”, dai Dirigenti dei vari Uffici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato della Provincia, dai Dirigenti dei Commissariati di P.S. di Ostuni e Mesagne, dai Funzionari e da tutto il personale in servizio.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha presentato l’attività svolta con grande impegno ed alto senso del dovere delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ed ha accompagnato il Prefetto nella visita a tutti gli uffici della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Brindisi.

Il Prefetto, nel sottolineare lo stretto ed imprescindibile rapporto di sinergica collaborazione tra Prefettura e Questura, ha espresso parole di vicinanza e di vivo apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato, soffermandosi sull’importanza della collaborazione tra le istituzioni, ritenuta essenziale per garantire un’azione coordinata ed efficace a servizio della comunità locale.