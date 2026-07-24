Il Prefetto ha incontrato i carabinieri che hanno arrestato gli autori della rapina al portavalori

IL PREFETTO APREA INCONTRA IL MARESCIALLO MAGGIORE GIUSEPPE BERARDINO E IL MARESCIALLO ANTONIO BLACO IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI CAROVIGNO

Nella mattinata odierna, il Prefetto Guido Aprea ha ricevuto, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro, il Comandante della Stazione Carabinieri di Carovigno Maresciallo Magg. Giuseppe Berardino e il Maresciallo Antonio Blaco, entrambi distintisi nell’intervento che lo scorso 1° luglio ha portato all’arresto dei tre presunti autori della rapina ad un furgone portavalori, perpetrata nei pressi dell’ufficio postale cittadino.

Il Prefetto, nell’occasione, ha espresso vivo apprezzamento per il coraggio, la prontezza e l’alto senso del dovere dimostrati dai militari che hanno intrapreso senza esitazione un’azione repentina rivelatasi decisiva per rintracciare e fermare i malviventi.

La loro valorosa azione – ha sottolineato il Prefetto- è stata condotta nonostante la resistenza dei rapinatori ed il tentativo di fuga di un terzo complice a bordo di un’auto rubata, fermato grazie al tempestivo e coordinato servizio dell’area da parte di tutte le componenti del Comando Provinciale.

In esito all’incontro, il Prefetto ha portato la vicinanza delle Istituzioni ai militari intervenuti, esprimendo al Colonnello Acquaro un sentito ringraziamento per l’efficacia e la professionalità con cui quotidianamente le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri assolvono i delicati compiti di controllo del territorio e di contrasto della criminalità ponendosi come veri esempi di dedizione alle istituzioni.