Il Prefetto ha incontrato il Comitato delle Polizie Locali

Il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato nel pomeriggio odierno il Comitato delle Polizie Locali dei Comuni della provincia di Brindisi.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Locale nel presidio del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità, evidenziando come la sicurezza urbana sia il risultato di un’azione corale fondata sul coordinamento e sulla piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.

Ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare le sinergie operative e il costante scambio di informazioni tra la Polizia Locale e le altre Forze di polizia, al fine di garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi a tutela della sicurezza dei cittadini.

Infine, ha espresso apprezzamento per l’attività quotidianamente svolta al servizio dei Comuni della provincia, riconoscendone il fondamentale contributo alla legalità e alla coesione sociale.